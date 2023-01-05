«Интерсити» — «Барселона»: видеообзор матча Кубка Испании

«Барселона» переиграла «Интерсити» в 1/16 финала Кубка Испании — 4:3 д.в.

В основное время в состав каталонской команды голы забили Рональд Араухо, Усман Дембеле и Рафинья. У команды 3-го дивизиона тремя голами отметился Ориоль Сольдевила Пуиг, который с 2018 по 2020 год тренировался в структуре каталонцев.

Победный гол в дополнительное время забил нападающий Ансу Фати.

Соперник «Барселоны» по 1/8 финала определится в результате жеребьевки.