Футбол
Испания
Новости
Видео Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 01:43

Гол экс-форварда «Оренбурга» вывел «Алавес» в 1/8 финала Кубка Испании

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

«Алавес» переиграл «Вальядолид» в матче 1/16 финала Кубка Испании — 1:0.

Гости с 5-й минуты играли в меньшинстве, так как красную карточку получил защитник Зухаир Феддаль.

Единственный гол на 11-й минуте встречи забил нападающий Мамаду Силла. В сезоне-2019/20 сенегалец выступал в России за «Оренбург».

Следующий соперник «Алавес» по турнирной сетке определится в результате жеребьевки.

Испания. Кубок. 1/16 финала
04 янв, 23:00. Mendizorrotza (Витория)
Алавес
1:0
Вальядолид
Футбол
ФК Алавес
ФК Вальядолид
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Овечкин сделал дубль и стал еще ближе к Гретцки. Но двухметровый американец затмил нашу звезду
«Моя работа в Европе закончена». Роналду рассказал, почему решил уехать в Саудовскую Аравию
Замглавы МО и губернатор Самарской области посетили раненых в ДНР бойцов
Байден пошутил над провалами республиканцев в палате представителей
Эстония решила начать процедуру передачи замороженных активов РФ Киеву
Министры обороны Израиля и США обсудили угрозы со стороны Ирана
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Барселона» в дополнительное время обыграла клуб 3-го дивизиона «Интерсити» в Кубке Испании
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 15 12 2 1 35-14 38
2
 Барселона 15 12 2 1 34-6 38
3
 Р. Сосьедад 15 9 2 4 21-17 29
4
 Атлетико 15 8 3 4 23-14 27
5
 Атлетик 15 7 4 4 24-14 25
6
 Бетис 15 7 4 4 17-12 25
7
 Вильярреал 15 7 3 5 17-11 24
8
 Осасуна 15 7 2 6 16-16 23
9
 Р. Вальекано 15 6 5 4 22-18 23
10
 Мальорка 15 5 4 6 13-15 19
11
 Валенсия 15 5 4 6 23-17 19
12
 Жирона 15 4 5 6 22-24 17
13
 Альмерия 15 5 2 8 17-23 17
14
 Вальядолид 15 5 2 8 13-23 17
15
 Хетафе 15 4 5 6 14-20 17
16
 Эспаньол 15 2 7 6 17-23 13
17
 Сельта 15 3 4 8 15-27 13
18
 Севилья 15 2 6 7 14-23 12
19
 Кадис 15 2 6 7 10-27 12
20
 Эльче 15 0 4 11 10-33 4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
6.01 20:30
Эльче – Сельта
 - : -
6.01 23:00
Валенсия – Кадис
 - : -
7.01 18:15
Вильярреал – Реал
 - : -
7.01 20:30
Мальорка – Вальядолид
 - : -
7.01 23:00
Эспаньол – Жирона
 - : -
8.01 16:00
Альмерия – Р. Сосьедад
 - : -
8.01 18:15
Р. Вальекано – Бетис
 - : -
8.01 20:30
Севилья – Хетафе
 - : -
8.01 23:00
Атлетико – Барселона
 - : -
9.01 23:00
Атлетик – Осасуна
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 13
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 8
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

 8
П
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 6
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 5
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 12 2 2
Гонсало Верду

Гонсало Верду

Эльче

 7 2 1
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 8 2 0
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости