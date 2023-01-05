Гол экс-форварда «Оренбурга» вывел «Алавес» в 1/8 финала Кубка Испании

«Алавес» переиграл «Вальядолид» в матче 1/16 финала Кубка Испании — 1:0.

Гости с 5-й минуты играли в меньшинстве, так как красную карточку получил защитник Зухаир Феддаль.

Единственный гол на 11-й минуте встречи забил нападающий Мамаду Силла. В сезоне-2019/20 сенегалец выступал в России за «Оренбург».

Следующий соперник «Алавес» по турнирной сетке определится в результате жеребьевки.