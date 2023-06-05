«Интер» проявляет интерес к хавбеку «Реала» Себальосу

«Интер» проявляет интерес к полузащитнику «Реала» Дани Себальоса, сообщает FC Inter News.

По информации издания, руководство итальянской команды считает испанца серьезным усилением для команды и хочет подписать его в качестве свободного агента.

Сообщалось, что хавбек планирует продлить контакт с мадридским клубом.

Срок действующего контракта испанского футболиста с «Реалом» истекает в июне этого года. Себальос играет за мадридский клуб с лета 2017 года.

26-летний полузащитник сыграл за «Реал» 46 матчей в текущем сезоне во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 9 результативных передач.