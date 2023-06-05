Защитник Начо близок к уходу из «Реала»

Защитник «Реала» Начо Фернандес близок к тому, чтобы покинуть свою команду, сообщает инсайдер Хосе Феликс Диас.

По информации источника, испанец больше склоняется к тому, чтобы уйти из клуба. В «Реале» хотят сохранить игрока.

Футболист является воспитанником мадридцев, выступая за основную команду с 2012 года.

В этом сезоне 33-летний футболист участвовал в 44 матчах за команду, забив 1 гол и записав на свой счет 1 голевую передачу. Соглашение игрока с «Реалом» истекает этим летом.