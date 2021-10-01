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Иньеста: «Матчи с «Реалом» Моуринью и Анчелотти помогали мне прогрессировать»

22:05
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Бывший полузащитник «Барселоны» Андерс Иньеста рассказал о тренерах, которые повлияли на его игру.

«У меня были разные тренеры. Я начинал при Луи Ван Гале, затем был Гвардиола, Луис Энрике и Эрнесто Вальверде. Все они меня чему-то научили. Были времена, когда я играл меньше, но этот опыт меня тоже обогатил. Сложно выделить тренера, который повлиял на меня больше всего.

Интересно было играть со сборной Чили Марсело Бьелсы. Матчи с «Реалом» Моуринью и Анчелотти помогали прогрессировать, обогащали меня», — цитирует Иньесту BBC.

Футболист большую часть своей карьеры выступал за «Барселону» (2002 — 2018). С 2018-го Иньеста играет за «Виссел Кобе».

 

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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  • Footboom
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17%

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
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Ахмат
Спартак

ТБ 2.0

26%

1.46

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Обе забьют - да

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Виктория Кравченко все материалы автора

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