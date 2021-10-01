Иньеста: «Матчи с «Реалом» Моуринью и Анчелотти помогали мне прогрессировать»

Бывший полузащитник «Барселоны» Андерс Иньеста рассказал о тренерах, которые повлияли на его игру.

«У меня были разные тренеры. Я начинал при Луи Ван Гале, затем был Гвардиола, Луис Энрике и Эрнесто Вальверде. Все они меня чему-то научили. Были времена, когда я играл меньше, но этот опыт меня тоже обогатил. Сложно выделить тренера, который повлиял на меня больше всего.

Интересно было играть со сборной Чили Марсело Бьелсы. Матчи с «Реалом» Моуринью и Анчелотти помогали прогрессировать, обогащали меня», — цитирует Иньесту BBC.

Футболист большую часть своей карьеры выступал за «Барселону» (2002 — 2018). С 2018-го Иньеста играет за «Виссел Кобе».