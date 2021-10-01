Куман: «Если бы у меня был мешок денег, то Месси все еще был бы в «Барселоне»
Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман высказался о ситуации с составом команды.
«Может ли другой тренер сделать команду лучше? Я не знаю, что может сделать другой тренер, я должен рассуждать на эту тему? В составе ничего не поменяется в ближайшие три месяца. Многие говорят о системе, но система строится на футболистах, которые у нас есть. У нас нет вингеров, которые могли бы разбираться с соперниками один на один. Если бы у меня был мешок денег, то Месси все еще был в команде, и я бы пригласил других футболистов, чтобы играть в доминирующем стиле. Нужно готовиться к матчам с тем, что есть. Когда травмированные восстановятся, у нас будет сильная команда. К тому же, молодежь заслуживает шансов», — приводит Mundo Deportivo слова Кумана.
29 сентября сине-гранатовые разгромно проиграли «Бенфике» (0:3) в матче 2-го тура Лиги чемпионов. В чемпионате Испании «Барселона» занимает 6-е место с 12 очками. Ранее сообщалось, что Куман может быть уволен со своей должности из-за неудовлетворительных результатов команды.
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Дополнительная информация:
https://www.mundodeportivo.com/videos/fc-barcelona/20211001/1001694771/rueda-prensa-integra-koeman-partido-atletico-madrid-barca.html
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