Куман: «Если бы у меня был мешок денег, то Месси все еще был бы в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман высказался о ситуации с составом команды.

«Может ли другой тренер сделать команду лучше? Я не знаю, что может сделать другой тренер, я должен рассуждать на эту тему? В составе ничего не поменяется в ближайшие три месяца. Многие говорят о системе, но система строится на футболистах, которые у нас есть. У нас нет вингеров, которые могли бы разбираться с соперниками один на один. Если бы у меня был мешок денег, то Месси все еще был в команде, и я бы пригласил других футболистов, чтобы играть в доминирующем стиле. Нужно готовиться к матчам с тем, что есть. Когда травмированные восстановятся, у нас будет сильная команда. К тому же, молодежь заслуживает шансов», — приводит Mundo Deportivo слова Кумана.

29 сентября сине-гранатовые разгромно проиграли «Бенфике» (0:3) в матче 2-го тура Лиги чемпионов. В чемпионате Испании «Барселона» занимает 6-е место с 12 очками. Ранее сообщалось, что Куман может быть уволен со своей должности из-за неудовлетворительных результатов команды.