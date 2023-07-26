«Барселона» представила выездную игровую форму на сезон-2023/24

«Барселона» презентовала комплект формы, в которой команда будет играть в гостевых матчах в сезоне-2023/24.

Футболка выполнена в белом цвете. Манжеты рукавов оформлены в традиционных в сине-гранатовых цветах.

По информации издания Marca, «Барселона» не выступала в белой форме 44 года.

Новая форма является отсылкой к выездному комплекту «Барселоны» 1970-х годов. Одним из последних игроков, который надевал эту форму в сезоне-1977/78, был легендарный форвард каталонцев Йохан Кройфф.