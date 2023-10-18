Игрок «Севильи» Баде назвал Рамоса лучшим защитником в истории футбола

Защитник «Севильи» Лоик Баде высказался о роли одноклубника Серхио Рамоса в команде.

«Серхио для нас как второй тренер. Для меня он лучший защитник в истории футбола. Я работаю и стараюсь делать то же, что и он. Я его очень внимательно слушаю», — цитирует Баде Muchodeporte's.

37-летний испанец вернулся в «Севилью» в сентябре этого года. Он является воспитанников андалусийцев. В текущем сезоне Рамос провел 4 матча во всех турнирах, отличившись одной голевой передачей.

Ранее Рамос играл за «ПСЖ» и мадридский «Реал». На его счету 23 гола в 180 матчах за сборную Испании.