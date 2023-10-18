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Сегодня, 16:09

Игрок «Севильи» Баде назвал Рамоса лучшим защитником в истории футбола

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Севильи» Лоик Баде высказался о роли одноклубника Серхио Рамоса в команде.

«Серхио для нас как второй тренер. Для меня он лучший защитник в истории футбола. Я работаю и стараюсь делать то же, что и он. Я его очень внимательно слушаю», — цитирует Баде Muchodeporte's.

37-летний испанец вернулся в «Севилью» в сентябре этого года. Он является воспитанников андалусийцев. В текущем сезоне Рамос провел 4 матча во всех турнирах, отличившись одной голевой передачей.

Ранее Рамос играл за «ПСЖ» и мадридский «Реал». На его счету 23 гола в 180 матчах за сборную Испании.

Серхио Рамос
Футбол
ФК Севилья
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«Валенсия» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 9 8 0 1 20-6 24
2
 Жирона 9 7 1 1 19-11 22
3
 Барселона 9 6 3 0 21-10 21
4
 Атлетико 8 6 1 1 20-8 19
5
 Атлетик 9 5 2 2 16-9 17
6
 Р. Сосьедад 9 4 3 2 17-12 15
7
 Бетис 9 3 4 2 11-13 13
8
 Р. Вальекано 9 3 4 2 11-13 13
9
 Валенсия 9 3 2 4 10-11 11
10
 Лас-Пальмас 9 3 2 4 6-8 11
11
 Хетафе 9 2 4 3 12-15 10
12
 Осасуна 9 3 1 5 9-14 10
13
 Кадис 9 2 3 4 8-12 9
14
 Вильярреал 9 2 2 5 11-15 8
15
 Алавес 9 2 2 5 7-13 8
16
 Севилья 8 2 2 4 13-12 8
17
 Мальорка 9 1 5 3 12-15 8
18
 Сельта 9 1 3 5 10-15 6
19
 Гранада 9 1 3 5 15-23 6
20
 Альмерия 9 0 3 6 11-24 3
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 - : -
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Лас-Пальмас – Р. Вальекано
 - : -
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