Серхи Роберто может пропустить матч «Барселоны» с «Реалом»

Защитник «Барселоны» Серхи Роберто может пропустить матч с «Реалом» в ла лиге из-за травмы, сообщает пресс-служба команды.

«У Роберто повреждение камбаловидной мышцы правой ноги. Он не сможет играть, пока проблема не исчезнет», — говорится в сообщении каталонцев.

Матч «Барселоны» с «Реалом» состоится 28 октбяря.

В этом сезоне футболист провел за «Барселону» шесть матчей, забив 1 гол. В ла лиге каталонцы занимают третье место в турнирной таблице.