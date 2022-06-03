Хуан Мата планирует вернуться в Испанию

Полузащитник Хуан Мата, который покинул «Манчестер Юнайтед», ведет переговоры с клубами из чемпионата Испании, сообщает Fichajes.

На 34-летнего футболиста претендуют «Бетис» и «Валенсия». Но фаворитом в борьбе за хавбека является именно «Валенсия», которая ранее рассталась с Денисом Черышевым.

Сообщается, что «летучие мыши» давно следят за игрой Маты и проявляют к нему повышенное внимание.

В прошедшем сезоне-2021/22 Мата сыграл за «красных дьяволов» 12 матчей во всех турнирах, но результативными действиями не отметился.