Президент испанской ла лиги подал жалобу в УЕФА на «Ювентус» и «Манчестер Сити»

Президент испанской ла лиги Хавьер Тебас подал жалобу в УЕФА на «Ювентус» и «Манчестер Сити», сообщает AS.

Функционер считает, что эти клубы своей политикой нарушают правила финансового фэйр-плей и угрожают экосистеме футбола. Он хочет «защитить испанский и европейский футбол от конкуренции в неравных условиях».

Ранее стало известно, что ла лига и Тебас собираются обратиться в УЕФА и суд после продления контракта Килиана Мбаппе с «ПСЖ».

Напомним, прежде президент французского клуба «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи заявил, что Тебас, возможно, боится, что лига 1 станет больше, чем ла лига.