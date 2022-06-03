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Рианчо: «Черышев — игрок топ-уровня. Он сможет продолжить карьеру в Европе»

Бывший тренер «Спартака» заявил, что Черышев сможет найти себе новый клуб в Европе
Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо оценил перспективы российского полузащитника Дениса Черышева, который недавно покинул «Валенсию».

«Денис Черышев — очень качественный и сильный игрок европейского уровня. В Испании Денис считается действительно важным футболистом — он воспитанник мадридского «Реала», долгое время конкурировал с сильнейшими игроками мира. Да, у него бывают проблемы с травмами, но когда он выходит на поле, всегда обостряет игру, делает команду ярче, потому что является игроком топ-уровня.

Думаю, ему лучше продолжить карьеру в Европе и пока не возвращаться в Россию. По стилю игры он подойдет любой крепкой европейской команде. Любой европейский клуб не откажется от него. Уверен, предложения у него есть», — сказал Рианчо Sport24.

Ранее 31-летний россиянин попрощался с «Валенсией», за которую выступал с 2018 года. В минувшем сезоне хавбек провел 17 матчей в ла лиге, сделав 1 ассист.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-06-03-riancho-cheryshev-igrok-top-urovnya-on-smozhet-prodolzhit-karyeru-v-yevrope-i-poka-ne-vozvrashchatsya-v-rossiyu

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⚽ Футбол. Лига наций A
Бельгия
Нидерланды

ТБ 2.5

25%

1.78

П1

17%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.66
⚽ Футбол. Лига наций A
Италия
Германия

Х

19%

3.40

ТМ 2.5

19%

1.94

Х2

14%

1.50
⚽ Футбол. Лига наций A
Испания 1
Португалия 1
Матч завершен

Обе забьют - да

32%

1.93

П1

21%

2.10

Х

13%

3.40
Денис Черышев
ФК Валенсия
Рауль Рианчо
1
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Реал 38 26 8 4 80-31 86
2
 Барселона 38 21 10 7 68-38 73
3
 Атлетико 38 21 8 9 65-43 71
4
 Севилья 38 18 16 4 53-30 70
5
 Бетис 38 19 8 11 62-40 65
6
 Р. Сосьедад 38 17 11 10 40-37 62
7
 Вильярреал 38 16 11 11 63-37 59
8
 Атлетик 38 14 13 11 43-36 55
9
 Валенсия 38 11 15 12 48-53 48
10
 Осасуна 38 12 11 15 37-51 47
11
 Сельта 38 12 10 16 43-43 46
12
 Р. Вальекано 38 11 9 18 39-50 42
13
 Эльче 38 11 9 18 40-52 42
14
 Эспаньол 38 10 12 16 40-53 42
15
 Хетафе 38 8 15 15 33-41 39
16
 Мальорка 38 10 9 19 36-63 39
17
 Кадис 38 8 15 15 35-51 39
18
 Гранада 38 8 14 16 44-61 38
19
 Леванте 38 8 11 19 51-76 35
20
 Алавес 38 8 7 23 31-65 31
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20.05 22:00
Р. Вальекано – Леванте
 2 : 4
20.05 22:00
Реал – Бетис
 0 : 0
21.05 18:30
Валенсия – Сельта
 2 : 0
22.05 18:30
Эльче – Хетафе
 3 : 1
22.05 21:00
Алавес – Кадис
 0 : 1
22.05 21:00
Гранада – Эспаньол
 0 : 0
22.05 21:00
Осасуна – Мальорка
 0 : 2
22.05 23:00
Барселона – Вильярреал
 0 : 2
22.05 23:00
Р. Сосьедад – Атлетико
 1 : 2
22.05 23:00
Севилья – Атлетик
 1 : 0
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Карим Бензема

Реал

 27
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

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 17
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 17
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 11
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 10
И К Ж
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Хорхе Куэнка

Хетафе

 32 2 6
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Жюль Кунде

Севилья

 32 2 2
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Уго Гильямон

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 31 1 9
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