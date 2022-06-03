Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо оценил перспективы российского полузащитника Дениса Черышева, который недавно покинул «Валенсию».

«Денис Черышев — очень качественный и сильный игрок европейского уровня. В Испании Денис считается действительно важным футболистом — он воспитанник мадридского «Реала», долгое время конкурировал с сильнейшими игроками мира. Да, у него бывают проблемы с травмами, но когда он выходит на поле, всегда обостряет игру, делает команду ярче, потому что является игроком топ-уровня.

Думаю, ему лучше продолжить карьеру в Европе и пока не возвращаться в Россию. По стилю игры он подойдет любой крепкой европейской команде. Любой европейский клуб не откажется от него. Уверен, предложения у него есть», — сказал Рианчо Sport24.

Ранее 31-летний россиянин попрощался с «Валенсией», за которую выступал с 2018 года. В минувшем сезоне хавбек провел 17 матчей в ла лиге, сделав 1 ассист.