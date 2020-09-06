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«Хотел бы завершить карьеру в «Реале». Модрич — о будущем в мадридском клубе

13:05
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Полузащитник «Реала» Лука Модрич рассказал, где бы хотел завершить карьеру.

— Сейчас я уже не хочу строить больших планов. У меня остался один сезон контракта, поэтому хочу его провести максимально полезно, — сказал 34-летний хорват в интервью Mundo Deportivo. — Я бы хотел завершить карьеру в Мадриде. Но это зависит не так от меня, как от клуба. Я готов доказать, что могу играть на высоком уровне еще несколько сезонов.

Полузащитник перешел в «Реал» из «Тоттенхэма» в 2012 году. За это время Модрич провел 343 матча, в которых забил 22 гола и отдал 55 результативных передач.

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