«Хетафе» сыграл вничью с «Райо Вальекано»

«Хетафе» сыграл вничью с «Райо Вальекано» со счетом 1:1 в матче 21-го тура чемпионата Испании.

Отметим, что во втором тайме обе команды по разу не реализовали пенальти.

«Хетафе» набирает очки во втором матче подряд, но остается в зоне вылета, занимая 19-е место (19 очков). «Райо Вальекано» располагается на шестой строчке (33 очка).