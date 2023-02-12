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Сегодня, 17:59

«Хетафе» сыграл вничью с «Райо Вальекано»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Хетафе» сыграл вничью с «Райо Вальекано» со счетом 1:1 в матче 21-го тура чемпионата Испании.

Отметим, что во втором тайме обе команды по разу не реализовали пенальти.

«Хетафе» набирает очки во втором матче подряд, но остается в зоне вылета, занимая 19-е место (19 очков). «Райо Вальекано» располагается на шестой строчке (33 очка).

Испания. Лига 1. 21-й тур
12 февр, 16:00. Coliseum Alfonso Perez (Хетафе)
Хетафе
1:1
Райо Вальекано

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2022-2023/
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 20 17 2 1 42-7 53
2
 Реал 20 14 3 3 40-17 45
3
 Р. Сосьедад 20 12 3 5 28-19 39
4
 Атлетико 20 10 5 5 29-17 35
5
 Бетис 21 10 4 7 27-22 34
6
 Р. Вальекано 21 9 6 6 28-23 33
7
 Атлетик 21 9 5 7 31-22 32
8
 Вильярреал 20 9 4 7 22-17 31
9
 Осасуна 20 8 5 7 19-19 29
10
 Мальорка 21 8 4 9 16-20 28
11
 Жирона 21 6 6 9 27-31 24
12
 Севилья 21 6 6 9 23-29 24
13
 Вальядолид 20 7 2 11 15-28 23
14
 Сельта 20 6 5 9 22-32 23
15
 Альмерия 21 6 4 11 25-34 22
16
 Кадис 21 5 7 9 17-33 22
17
 Эспаньол 20 4 9 7 24-30 21
18
 Валенсия 21 5 5 11 26-26 20
19
 Хетафе 21 4 7 10 18-28 19
20
 Эльче 20 1 6 13 15-40 9
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38 тур
10.02 23:00
Кадис – Жирона
 2 : 0
11.02 18:15
Альмерия – Бетис
 2 : 3
11.02 20:30
Севилья – Мальорка
 2 : 0
11.02 23:00
Валенсия – Атлетик
 1 : 2
12.02 16:00
Хетафе – Р. Вальекано
 1 : 1
12.02 18:15
Сельта – Атлетико
 - : -
12.02 20:30
Вальядолид – Осасуна
 - : -
12.02 23:00
Вильярреал – Барселона
 - : -
13.02 23:00
Эспаньол – Р. Сосьедад
 - : -
15.02 23:00
Реал – Эльче
 - : -
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Барселона

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Эспаньол

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Реал

 9
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Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
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Роберт Левандовски

Барселона

 6
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Антуан Гризманн

Атлетико

 6
И К Ж
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Бетис

 11 3 1
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Эльче

 17 2 3
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