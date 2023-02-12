«Реал» хочет подписать 15-летнего полузащитника из Эквадора

«Реал» заинтересован в подписании контракта с эквадорским вундеркиндом Кендри Паесом, сообщает Defensa Central.

Несколько других европейских клубов, включая «Челси», также заинтересованы в подписании контракта с 15-летним полузащитником. «Синие» сделали предложение в размере 16 миллионов евро, но «Индепендьенте дель Валье» отклонил его.

В настоящее время Паес играет за молодежную команду «Индепендьенте» и считается одним из самых талантливых игроков в Южной Америке.