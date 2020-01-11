Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Хетафе» проиграл команде третьего дивизиона чемпионата Испании «Бадалоне»

11 января 2020, 23:44

«Хетафе» проиграл выступающей в третьем дивизионе чемпионата Испании «Бадалоне» в матче 1/32 финала Кубка Испании — 0:2.

В составе победителей отличились Чема Морено и Уго Эстебан.

Кубок Испании

2-й раунд

«Бадалона» — «Хетафе» — 2:0 (0:0)

Голы: Морено, 85 (1:0). Эстебан, 90+3 (2:0).

«Хетафе»: Чичисола, Антунеш (Гальего, 87), Эчейта, Ньом, Даконам, Кукурелья, Тимор, Максимович, Анхель (Арамбарри, 37), Хорхе Молина, Хасон (Этебо, 69).

Предупреждения: Тимор, 7. Ньом, 30. Максимович, 87.

Удаление: Тимор (Хетафе), 30.

Судья: Матеу Лаос (Испания).

11 января. Бадалона. Стадион «Estadi Municipal de Badalona».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир