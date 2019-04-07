"Хетафе" обыграл "Атлетик" благодаря голу Анхеля

"Хетафе" с минимальным счетом победил "Атлетик" в матче 31-го тура чемпионата Испании (1:0). Единственный гол забил форвард Родригес Анхель.

"Хетафе" набрал 50 очков и остался на 4-м месте в турнирной таблице. "Атлетик" с 43 баллами располагается на 8-й строчке.

Чемпионат Испании

Лига 1

31-й тур

"Хетафе" - "Атлетик" - 1:0 (0:0)

Гол: Анхель, 78.

"Хетафе": Сория, Антунеш, Суарес, Фулькье (Портильо, 39), Джене, Бруно Гонсалес, Оливера (Анхель, 55), Максимович, Арамбарри, Хорхе Молина (Микель, 90), Хайме Мата.

"Атлетик": Эррерин, Де Маркос, Берчиче, Иньиго Мартинес, Альварес, Рауль Гарсия, Сан-Хосе, Дани Гарсия, Ибаи Гомес (Сусаэта, 16), Иньяки Уильямс (Кодро, 70), Кордоба (Адурис, 79).

Предупреждения: Сан-Хосе, 11. Суарес, 32. Анхель, 60.

Судья: Гонсалес Гонсалес.

7 апреля. Хетафе. Стадион "Coliseum Alfonso Perez".

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