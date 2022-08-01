«Хетафе» купил нападающего «Реала»

Нападающий Борха Майораль перешел из «Реала» в «Хетафе», сообщает сайт клуба.

25-летний футболист заключил контракт с клубом на пять лет.

Ранее появилась информация, что сумма сделки составит 10 миллионов евро.

Майораль — воспитанник «Реала», в академию клуба он попал в 2007 году. В составе мадридской команды Борха выигрывал Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, Суперкубок Европы и Суперкубок Испании.

В прошлом сезоне испанец выступал за «Хетафе» на правах аренды и забил 6 голов в 18 матчах в ла лиге.