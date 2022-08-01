«Хетафе» купил нападающего «Реала»
Нападающий Борха Майораль перешел из «Реала» в «Хетафе», сообщает сайт клуба.
25-летний футболист заключил контракт с клубом на пять лет.
Ранее появилась информация, что сумма сделки составит 10 миллионов евро.
Майораль — воспитанник «Реала», в академию клуба он попал в 2007 году. В составе мадридской команды Борха выигрывал Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, Суперкубок Европы и Суперкубок Испании.
В прошлом сезоне испанец выступал за «Хетафе» на правах аренды и забил 6 голов в 18 матчах в ла лиге.
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3
|Атлетико
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4
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|0-0
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5
|Бетис
|0
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|0
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6
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|0
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8
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9
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10
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11
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12
|Р. Вальекано
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Вальядолид
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|0
|0
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|12.08
|22:00
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Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
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Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
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Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
|
Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
|
Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Эльче
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