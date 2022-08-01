Хави рассказал, как проходит подготовка «Барселоны» к старту сезона

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес оценил игру команды во время предсезонного турне по США. Клуб готовится к старту чемпионата Испании, который начнется в августе.

«Я доволен этой предсезонкой. Команда отлично поработала физически. Хорошо, что у нас есть еще две недели до начала сезона. Мы еще упорно позанимаемся и будем готовы к борьбе. Задача тренера как можно лучше подготовить своих игроков», — цитирует Хави Marca.

13 августа «Барселона» сыграет с «Райо Вальекано» в первом туре ла лиги.