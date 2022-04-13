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Сегодня, 14:36

Хави высказался о возможном переходе Левандовски в «Барселону»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о возможном переходе в каталонскую команду форварда «Баварии» Роберта Левандовски.

«Левандовски в «Барселоне»? Конечно, Роберт — великолепный футболист, но сейчас мы должны сфокусироваться на нашем матче в Лиге Европы против «Айнтрахта». Я понимаю ваш вопрос, но сейчас неподходящий момент для обсуждения этой темы», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Хави.

Ранее сообщалось, что Левандовски может перейти в «Барселону» и подписать контракт с каталонцами на 3 года.

В сезоне-2021/22 Левандовски забил 47 голов и отдал 4 результативных передачи в 41 матче за «Баварию». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 33-летнего поляка в 50 миллионов евро.

Роберт Левандовски
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Бавария
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 Барселона 30 17 9 4 60-31 60
3
 Севилья 31 16 12 3 44-22 60
4
 Атлетико 31 17 6 8 57-38 57
5
 Бетис 31 17 5 9 56-37 56
6
 Р. Сосьедад 31 15 9 7 32-30 54
7
 Вильярреал 31 12 10 9 49-30 46
8
 Атлетик 31 11 12 8 36-30 45
9
 Валенсия 31 10 12 9 43-44 42
10
 Осасуна 31 11 8 12 31-40 41
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 Эспаньол 31 10 9 12 36-42 39
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 Сельта 31 9 9 13 34-35 36
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14
 Эльче 31 8 8 15 32-44 32
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 Хетафе 31 7 11 13 28-35 32
16
 Гранада 31 6 11 14 35-52 29
17
 Мальорка 31 7 8 16 27-50 29
18
 Кадис 31 5 13 13 26-43 28
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 Алавес 31 5 7 19 24-53 22
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 Леванте 31 4 10 17 35-61 22
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Р. Сосьедад – Бетис
 - : -
16.04 15:00
Эльче – Мальорка
 - : -
16.04 17:15
Алавес – Р. Вальекано
 - : -
16.04 19:30
Валенсия – Осасуна
 - : -
16.04 22:00
Хетафе – Вильярреал
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17.04 15:00
Гранада – Леванте
 - : -
17.04 17:15
Атлетико – Эспаньол
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17.04 19:30
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Карим Бензема

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