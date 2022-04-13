Хави высказался о возможном переходе Левандовски в «Барселону»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о возможном переходе в каталонскую команду форварда «Баварии» Роберта Левандовски.

«Левандовски в «Барселоне»? Конечно, Роберт — великолепный футболист, но сейчас мы должны сфокусироваться на нашем матче в Лиге Европы против «Айнтрахта». Я понимаю ваш вопрос, но сейчас неподходящий момент для обсуждения этой темы», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Хави.

Ранее сообщалось, что Левандовски может перейти в «Барселону» и подписать контракт с каталонцами на 3 года.

В сезоне-2021/22 Левандовски забил 47 голов и отдал 4 результативных передачи в 41 матче за «Баварию». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 33-летнего поляка в 50 миллионов евро.