«У пчелы нет времени объяснять мухе, что мед лучше дерьма». Алвес объяснил свой уход из «Сан-Паулу»

Защитник «Барселоны» Дани Алвес объяснил свой уход из «Сан-Паулу».

«Я перешел в «Сан-Паулу», чтобы исполнить свою мечту, — приводит слова Алвеса ESPN со ссылкой на стриминговый сервис FIFA+. — Я думал, что мы вместе сможем что-то построить. Понимали, что могут быть задержки по зарплате, но в какой-то момент тот план, который убедил меня перейти в «Сан-Паулу», стал разваливаться. Я решил, что с меня хватит. И тогда ты говоришь: «У пчелы нет времени объяснять мухе, что мед лучше дерьма».

Защитник покинул бразильский клуб 16 сентября 2021 года. 38-летний бразилец 12 ноября подписал контракт с каталонцами на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что Алвес ушел из «Сан-Паулу» из-за долгов по зарплате.