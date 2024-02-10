«Реал Сосьедад» на домашнем стадионе «Аноэта» в городе Сан-Себастьян примет «Осасуну» в матче 24-го тура чемпионата Испании по футболу 10 февраля, в субботу. Игра начнется в 18.15 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию встречи «Реал Сосьедад» — «Осасуна» можно будет по подписке на стриминговом сервисе «Окко Спорт». Начало прямого эфира — в 18.15 мск. Следите за ключевыми событиями игры в матч-центре «СЭ».

«Реал Сосьедад» с 37 очками занимает шестое место в турнирной таблице ла лиги после 23 туров. «Осасуна» с 26 баллами находится на 11-й строчке в чемпионате Испании после 23 матчей.

За «Реал Сосьедад» играет российский полузащитник Арсен Захарян. В текущем сезоне хавбек провел 24 матча за клуб из Сан-Себастьяна во всех турнирах и сделал одну результативную передачу.

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