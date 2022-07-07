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Сегодня, 01:04

Хави трижды разговаривал с Кунде

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Севильи» Жюль Кунде может перейти в «Барселону» это трансферное окно.

По информации журналиста Жерара Морено, главный тренер каталонцев Хави разговаривал с Кунде более 3 раз этим летом. Игрок очень хочет играть за «Барселону».

В прошедшем сезоне Кунде забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу в 44 матчах за «Севилью» во всех турнирах. Действующий контракт защитника рассчитан до 2024 года.

Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
ФК Севилья
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