Хави трижды разговаривал с Кунде

Защитник «Севильи» Жюль Кунде может перейти в «Барселону» это трансферное окно.

По информации журналиста Жерара Морено, главный тренер каталонцев Хави разговаривал с Кунде более 3 раз этим летом. Игрок очень хочет играть за «Барселону».

В прошедшем сезоне Кунде забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу в 44 матчах за «Севилью» во всех турнирах. Действующий контракт защитника рассчитан до 2024 года.