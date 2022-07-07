Витсель объяснил, почему перешел в «Атлетико»
Новичок «Атлетико» Аксель Витсель объяснил, почему присоединился к мадридскому клубу.
«Для меня «Атлетико» — отличный топ-клуб. Я хотел остаться на высшем уровне и играть в Лиге чемпионов. Вот почему я решил приехать сюда. Симеоне? Эль Чоло — один из лучших тренеров в мире, и я хочу работать с ним.
Здесь у болельщиков сумасшедшая атмосфера. Когда я играл здесь с «Зенитом» на старом стадионе, а также когда играл на этом стадионе с «Боруссией», атмосфера была невероятная. Хочу начать работать и оказаться на этом стадионе, чтобы тоже почувствовать эту атмосферу на себе», — приводит пресс-служба клуба слова Витселя.
В прошедшем сезоне Витсель играл за дортмундскую «Боруссию». Он забил 2 мяча в 41 матче во всех турнирах.
Напомним, с 2012 по 2016 год бельгийский хавбек выступал за петербургский «Зенит».
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3
|Атлетико
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4
|Севилья
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5
|Бетис
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6
|Р. Сосьедад
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7
|Вильярреал
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8
|Атлетик
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9
|Валенсия
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10
|Осасуна
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11
|Сельта
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12
|Р. Вальекано
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13
|Эльче
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14
|Эспаньол
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15
|Хетафе
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16
|Мальорка
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|0-0
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17
|Кадис
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18
|Альмерия
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19
|Вальядолид
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20
|Жирона
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|12.08
|22:00
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Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
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Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
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Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
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Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
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Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
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Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
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Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
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Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
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Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
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Бетис – Эльче
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