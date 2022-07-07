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Витсель объяснил, почему перешел в «Атлетико»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Новичок «Атлетико» Аксель Витсель объяснил, почему присоединился к мадридскому клубу.

«Для меня «Атлетико» — отличный топ-клуб. Я хотел остаться на высшем уровне и играть в Лиге чемпионов. Вот почему я решил приехать сюда. Симеоне? Эль Чоло — один из лучших тренеров в мире, и я хочу работать с ним.

Здесь у болельщиков сумасшедшая атмосфера. Когда я играл здесь с «Зенитом» на старом стадионе, а также когда играл на этом стадионе с «Боруссией», атмосфера была невероятная. Хочу начать работать и оказаться на этом стадионе, чтобы тоже почувствовать эту атмосферу на себе», — приводит пресс-служба клуба слова Витселя.

В прошедшем сезоне Витсель играл за дортмундскую «Боруссию». Он забил 2 мяча в 41 матче во всех турнирах.

Напомним, с 2012 по 2016 год бельгийский хавбек выступал за петербургский «Зенит».

Аксель Витсель
Диего Симеоне
Футбол
ФК Атлетико
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