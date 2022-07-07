Дибала может подписать контракт с «Атлетико»

Нападающий Пауло Дибала не может договориться о контракте с «Интером». Но у игрока есть другой вариант — испанский «Атлетико», сообщает La Reppublicca.

Проблемой «Интера» является отсутствие уходящих игроков, в силу чего нет возможности удовлетворить финансовые запросы Дибалы.

В «Атлетико» же Дибалу зовет главный тренер команды Диего Симеоне.

Дибала выступал за «Ювентус» с июля 2015 года. В составе команды он 5 раз становился чемпионом Италии, а также по 3 раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

После завершения контракта 28-летний аргентинец стал свободным агентом.