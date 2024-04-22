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Сегодня, 03:15

Васкес — о победе над «Барселоной»: «Реал» никогда не сдается»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Реала» Лукас Васкес подвел итоги матча 32-го тура чемпионата Испании против «Барселоны» (3:2).

«Мы отлично провели вечер с нашими болельщиками. Думаю, мы сделали очень большой шаг навстречу чемпионству. Несмотря на большие усилия в Манчестере, команда еще раз показала свое лицо и провела отличную игру, чтобы одержать победу, которая дает нам это преимущество.

За пять минут до конца матча мы разговаривали друг с другом и говорили, что собираемся победить. Это то, что олицетворяет нас: мы всегда хотим побеждать и бороться до конца. Мы никогда не сдаемся», — приводит слова Васкеса официальный сайт клуба.

«Реал» набрал 81 очко и лидирует в таблице чемпионата Испании, «Барселона» с 70 очками идет второй.

В следующем туре «Реал» сыграет на выезде с «Реал Сосьедад», «Барселона» примет «Валенсию».

Лукас Васкес
ФК Барселона
ФК Реал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 32 25 6 1 70-22 81
2
 Барселона 32 21 7 4 64-37 70
3
 Жирона 32 21 5 6 67-40 68
4
 Атлетико 32 19 4 9 59-38 61
5
 Атлетик 32 16 10 6 52-30 58
6
 Р. Сосьедад 32 13 12 7 46-34 51
7
 Бетис 32 12 12 8 40-38 48
8
 Валенсия 32 13 8 11 35-34 47
9
 Вильярреал 32 11 9 12 51-55 42
10
 Хетафе 32 9 13 10 38-44 40
11
 Осасуна 32 11 6 15 37-46 39
12
 Лас-Пальмас 32 10 7 15 30-39 37
13
 Алавес 32 9 8 15 28-38 35
14
 Севилья 31 8 10 13 39-44 34
15
 Р. Вальекано 32 7 13 12 27-39 34
16
 Мальорка 31 6 13 12 25-36 31
17
 Сельта 32 7 10 15 37-47 31
18
 Кадис 32 4 13 15 22-45 25
19
 Гранада 32 3 9 20 33-61 18
20
 Альмерия 32 1 11 20 31-64 14
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19.04 22:00
Атлетик – Гранада
 1 : 1
20.04 15:00
Сельта – Лас-Пальмас
 4 : 1
20.04 17:15
Р. Вальекано – Осасуна
 2 : 1
20.04 19:30
Валенсия – Бетис
 1 : 2
20.04 22:00
Жирона – Кадис
 4 : 1
21.04 15:00
Хетафе – Р. Сосьедад
 1 : 1
21.04 17:15
Альмерия – Вильярреал
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Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

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Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 17
Анте Будимир

Анте Будимир

Осасуна

 16
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 9
Рафинья

Рафинья

Барселона

 8
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 8
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна, Бетис

 23 2 5
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Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 23 2 2
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 15 1 3
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