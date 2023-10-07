Хави считает, что на «Камп Ноу» можно провести финал чемпионата мира 2030 года

Главный тренер «Барселоны» Хави порассуждал на тему того, смог бы «Камп Ноу» принять матчи чемпионата мира 2030 года.

«Формат турнира необычен, но у «Барселоны» будет стадион с самой большой вместимостью в стране. Так почему бы не провести финал здесь?» — приводит слова Хави AS.

4 октября ФИФА заявила, что чемпионат мира-2030 пройдет на трех континентах.