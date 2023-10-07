Футбол
Испания
Новости
Видео Ла Лига Сегунда Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

7 октября, 23:27

Анчелотти считает, что против Беллингема трудно обороняться

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после победного матча над «Осасуной» (4:0) в 9-м туре ла лиги оценил игру полузащитника команды Джуда Беллингема. Он считает, что против него трудно обороняться.

20-летний англичанин оформил дубль в этой встрече. В чемпионате Испании он забил уже 8 мячей.

«Беллингем сыграл в своей обычной манере. Он находит множество возможностей в атаке, при этом у него нет фиксированной позиции на поле, но он доставляет множество проблем сопернику, и никто не ожидал от него такого результата с точки зрения голов. Против него очень трудно обороняться», — цитирует Анчелотти Goal.

7 октября «Реал» на своем поле разгромил «Осасуну» в рамках 9-го тура ла лиги (4:0). Команда Анчелотти с 24 очками поднялась на первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. 21 октября «Реал» на выезде сыграет против «Севильи».

1
0
Читайте также
Моуринью: «Я верю, что буду работать в Саудовской Аравии»
Бекхэм: «Я считаю тен Хага хорошим тренером, просто у него сейчас трудное время»
Создана самая точная карта затонувшего континента Зеландия
Министр обороны Израиля заявил о начатой группировкой ХАМАС войне
Лидер первой панк группы Екатеринбурга погиб на Кубе
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Реал» — «Осасуна»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Севилья»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Осасуна» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Мальорка» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Бетис» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хави считает, что на «Камп Ноу» можно провести финал чемпионата мира 2030 года

«Севилья» спаслась от поражения в матче с «Райо Вальекано» на 6-й добавленной минуте
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 9 8 0 1 20-6 24
2
 Жирона 9 7 1 1 19-11 22
3
 Барселона 8 6 2 0 19-8 20
4
 Атлетик 9 5 2 2 16-9 17
5
 Атлетико 7 5 1 1 18-7 16
6
 Р. Сосьедад 8 4 3 1 16-10 15
7
 Р. Вальекано 9 3 4 2 11-13 13
8
 Бетис 8 3 3 2 10-12 12
9
 Валенсия 9 3 2 4 10-11 11
10
 Осасуна 9 3 1 5 9-14 10
11
 Хетафе 8 2 3 3 10-13 9
12
 Кадис 9 2 3 4 8-12 9
13
 Севилья 8 2 2 4 13-12 8
14
 Вильярреал 8 2 2 4 10-13 8
15
 Мальорка 9 1 5 3 12-15 8
16
 Лас-Пальмас 8 2 2 4 4-7 8
17
 Алавес 8 2 1 5 6-12 7
18
 Сельта 8 1 2 5 8-13 5
19
 Гранада 8 1 2 5 13-21 5
20
 Альмерия 9 0 3 6 11-24 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
6.10 22:00
Атлетик – Альмерия
 3 : 0
7.10 15:00
Кадис – Жирона
 0 : 1
7.10 17:15
Реал – Осасуна
 4 : 0
7.10 19:30
Мальорка – Валенсия
 1 : 1
7.10 22:00
Севилья – Р. Вальекано
 2 : 2
8.10 15:00
Вильярреал – Лас-Пальмас
 - : -
8.10 17:15
Атлетико – Р. Сосьедад
 - : -
8.10 19:30
Алавес – Бетис
 - : -
8.10 19:30
Сельта – Хетафе
 - : -
8.10 22:00
Гранада – Барселона
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 8
Альваро Мората

Альваро Мората

Атлетико

 5
Такэфуса Кубо

Такэфуса Кубо

Реал Сосьедад

 5
П
Ньигес Сауль

Ньигес Сауль

Атлетико

 4
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 4
Ларджи Рамазани

Ларджи Рамазани

Альмерия

 4
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 7 2 1
Ойян Сансет

Ойян Сансет

Атлетик

 6 1 0
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 8 1 3
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости