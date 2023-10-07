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«Валенсия» сыграла вничью с «Мальоркой» в ла лиге

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Валенсия» в гостях сыграла вничью с «Мальоркой» в матче 9-го тура испанской ла лиги — 1:1.

Счет на 5-й минуте открыл полузащитник хозяев Дани Родригес. В конце первого тайма «Валенсия» сравняла благодаря голу Диего Лопеса.

«Валенсия» (11) очков занимает девятое место в ла лиге после 9 матчей. «Мальорка» (8) идет на 13-й строчке в турнирной таблице.

Испания. Ла Лига. 9-й тур
07 окт, 19:30. Visit Mallorca Stadium (Пальма-де-Мальорка)
Мальорка
1:1
Валенсия

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2023-2024/
Футбол
ФК Валенсия
ФК Мальорка
0
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3
 Барселона 8 6 2 0 19-8 20
4
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5
 Атлетико 7 5 1 1 18-7 16
6
 Р. Сосьедад 8 4 3 1 16-10 15
7
 Бетис 8 3 3 2 10-12 12
8
 Р. Вальекано 8 3 3 2 9-11 12
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 Кадис 9 2 3 4 8-12 9
13
 Вильярреал 8 2 2 4 10-13 8
14
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15
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16
 Алавес 8 2 1 5 6-12 7
17
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18
 Сельта 8 1 2 5 8-13 5
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20
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