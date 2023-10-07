«Валенсия» сыграла вничью с «Мальоркой» в ла лиге

«Валенсия» в гостях сыграла вничью с «Мальоркой» в матче 9-го тура испанской ла лиги — 1:1.

Счет на 5-й минуте открыл полузащитник хозяев Дани Родригес. В конце первого тайма «Валенсия» сравняла благодаря голу Диего Лопеса.

«Валенсия» (11) очков занимает девятое место в ла лиге после 9 матчей. «Мальорка» (8) идет на 13-й строчке в турнирной таблице.