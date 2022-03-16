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Сегодня, 20:02

«Команда всегда важнее одного или двух игроков». Хави о возможном переходе Мбаппе и Холанна в «Реал»

Хави прокомментировал слухи о переходе Мбаппе и Холанна в «Реал»
Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал слухи, что летом «Реал» может оформить трансферы сразу двух звездных нападающих — Килиана Мбаппе и Эрлина Холанна.

«Еще же ничего не объявлено официально. А говорить о трансферах заранее... Я не вижу в этом смысла.

В любом случае, команда всегда важнее одного или двух игроков. Какими бы сильными они не были», — цитирует Хави Marca.

Ранее появилась информация, что «Реал» не готов повторить контрактное предложение «Манчестер Сити» для нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна.

«Манчестер Сити» готов платить 21-летнему норвежцу около 30 миллионов евро в год. Мадридский клуб не хочет ставить под угрозу экономическую стабильность. Если Холанн хочет играть за «Реал», то должен снизить требования по зарплате, как это сделал Килиан Мбаппе.

Килиан Мбаппе
Хави Эрнандес (Хави)
Эрлин Холанн
ФК Барселона
ФК Реал
0
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Юмтити может перейти из «Барселоны» в «Лион»
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И В Н П +/- О
1
 Реал 28 20 6 2 59-21 66
2
 Севилья 28 15 11 2 40-19 56
3
 Барселона 27 14 9 4 52-29 51
4
 Атлетико 28 15 6 7 52-36 51
5
 Бетис 28 15 4 9 50-35 49
6
 Р. Сосьедад 28 13 8 7 29-29 47
7
 Вильярреал 28 12 9 7 48-26 45
8
 Атлетик 28 10 10 8 32-27 40
9
 Валенсия 28 9 10 9 41-43 37
10
 Сельта 28 9 8 11 33-32 35
11
 Осасуна 28 9 8 11 26-35 35
12
 Эспаньол 28 8 9 11 34-41 33
13
 Р. Вальекано 27 9 5 13 29-33 32
14
 Эльче 28 8 8 12 30-39 32
15
 Хетафе 28 6 10 12 26-32 28
16
 Мальорка 28 6 8 14 26-48 26
17
 Гранада 28 5 10 13 28-44 25
18
 Кадис 28 4 12 12 24-41 24
19
 Алавес 28 5 7 16 21-45 22
20
 Леванте 28 3 10 15 30-55 19
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38 тур
22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
 1 : 0
18.01 22:00
Бетис – Алавес
 4 : 0
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 4 : 2
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 0 : 1
2.03 23:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 0 : 2
24.04 22:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
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Карим Бензема

Реал

 22
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 14
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 13
П
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 10
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 7
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 7
И К Ж
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 22 2 2
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 21 1 6
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 26 1 4
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