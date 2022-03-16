«Команда всегда важнее одного или двух игроков». Хави о возможном переходе Мбаппе и Холанна в «Реал»

Хави прокомментировал слухи о переходе Мбаппе и Холанна в «Реал»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал слухи, что летом «Реал» может оформить трансферы сразу двух звездных нападающих — Килиана Мбаппе и Эрлина Холанна.

«Еще же ничего не объявлено официально. А говорить о трансферах заранее... Я не вижу в этом смысла.

В любом случае, команда всегда важнее одного или двух игроков. Какими бы сильными они не были», — цитирует Хави Marca.

Ранее появилась информация, что «Реал» не готов повторить контрактное предложение «Манчестер Сити» для нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна.

«Манчестер Сити» готов платить 21-летнему норвежцу около 30 миллионов евро в год. Мадридский клуб не хочет ставить под угрозу экономическую стабильность. Если Холанн хочет играть за «Реал», то должен снизить требования по зарплате, как это сделал Килиан Мбаппе.