Обамеянг хочет, чтобы Дембеле остался в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг поддержал своего одноклубника Усмана Дембеле.

«Я бы хотел, чтобы Усман остался в «Барселоне» еще на год или два. Мне нравится играть с ним», — приводит Goal слова Обамеянга.

В сезоне-2021/22 Дембеле принял участие в 19 матчах «Барселоны», на его счету 2 гола и 7 результативных передач. Ранее сообщалось, что 24-летний француз может перейти в «ПСЖ» на правах свободного агента летом 2022 года.