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Сегодня, 19:47

Юмтити может перейти из «Барселоны» в «Лион»

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Барселоны» Самюэль Юмтити летом покинет испанский клуб. Основным претендентом на 28-летнего француза на данный момент является «Лион», сообщает Mundo Deportivo.

В январе «Барса» продлила контракт с Юмтити до 2026 года. При этом французский игрок согласился на частичное снижение зарплаты.

В том же месяце защитник и успешно перенес операцию на пятой плюсневой кости правой ноги. Игрок продолжает восстановление после травмы.

В сезоне-2021/22 защитник принял участие в 1 матче каталонцев: он провел на поле все 90 минут в игре 17-го тура чемпионата Испании против «Осасуны» (2:2) и получил желтую карточку.

Самюэль Юмтити
ФК Барселона
ФК Лион
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1
 Реал 28 20 6 2 59-21 66
2
 Севилья 28 15 11 2 40-19 56
3
 Барселона 27 14 9 4 52-29 51
4
 Атлетико 28 15 6 7 52-36 51
5
 Бетис 28 15 4 9 50-35 49
6
 Р. Сосьедад 28 13 8 7 29-29 47
7
 Вильярреал 28 12 9 7 48-26 45
8
 Атлетик 28 10 10 8 32-27 40
9
 Валенсия 28 9 10 9 41-43 37
10
 Сельта 28 9 8 11 33-32 35
11
 Осасуна 28 9 8 11 26-35 35
12
 Эспаньол 28 8 9 11 34-41 33
13
 Р. Вальекано 27 9 5 13 29-33 32
14
 Эльче 28 8 8 12 30-39 32
15
 Хетафе 28 6 10 12 26-32 28
16
 Мальорка 28 6 8 14 26-48 26
17
 Гранада 28 5 10 13 28-44 25
18
 Кадис 28 4 12 12 24-41 24
19
 Алавес 28 5 7 16 21-45 22
20
 Леванте 28 3 10 15 30-55 19
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22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
 1 : 0
18.01 22:00
Бетис – Алавес
 4 : 0
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 4 : 2
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 0 : 1
2.03 23:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 0 : 2
24.04 22:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
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Карим Бензема

Реал

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Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 14
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 13
П
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

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Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 7
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

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Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 22 2 2
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