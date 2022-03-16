Юмтити может перейти из «Барселоны» в «Лион»

Защитник «Барселоны» Самюэль Юмтити летом покинет испанский клуб. Основным претендентом на 28-летнего француза на данный момент является «Лион», сообщает Mundo Deportivo.

В январе «Барса» продлила контракт с Юмтити до 2026 года. При этом французский игрок согласился на частичное снижение зарплаты.

В том же месяце защитник и успешно перенес операцию на пятой плюсневой кости правой ноги. Игрок продолжает восстановление после травмы.

В сезоне-2021/22 защитник принял участие в 1 матче каталонцев: он провел на поле все 90 минут в игре 17-го тура чемпионата Испании против «Осасуны» (2:2) и получил желтую карточку.