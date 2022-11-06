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Хави — о последнем матче Пике за «Барселону»: «Я сказал ему, что он — легенда команды»

Хави трогательно высказался о последнем матче Пике за «Барселону»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал последний матча защитника каталонцев Жерара Пике в профессиональной карьере в игре 13-го тура чемпионата Испании с «Альмерией» (2:0).

3 ноября 35-летний футболист объявил, что покинет «Барселону» и завершит профессиональную карьеру.

«Это был исторический вечер для всех, но особенно для Жерара. Он провел отличную игру, и мы хотели проводить его наилучшим образом. Я сказал ему, что он — легенда команды. Мы очень благодарны ему», — приводит слова Хави Marca.

Пике — воспитанник «Барселоны». За 14 лет в каталонском клубе он 8 раз выигрывал чемпионат Испании, 7 раз становился обладателем Кубка страны и 6 раз Суперкубка. Также он 3 раза выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Источник: https://www.marca.com/futbol/barcelona/2022/11/05/6366e55a46163f54738b45af.html

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Жерар Пике
Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
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Пике не смог сдержать слез после прощального матча за «Барселону»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 13 11 1 1 31-4 34
2
 Реал 12 10 2 0 29-10 32
3
 Атлетико 12 7 2 3 20-12 23
4
 Бетис 12 7 2 3 16-8 23
5
 Осасуна 13 7 2 4 15-12 23
6
 Р. Сосьедад 12 7 1 4 16-15 22
7
 Атлетик 13 6 3 4 21-14 21
8
 Вильярреал 12 5 3 4 14-8 18
9
 Р. Вальекано 12 5 3 4 17-14 18
10
 Вальядолид 13 5 2 6 13-18 17
11
 Валенсия 12 4 3 5 18-14 15
12
 Хетафе 13 3 5 5 12-19 14
13
 Мальорка 12 3 4 5 10-13 13
14
 Альмерия 13 4 1 8 15-22 13
15
 Жирона 13 3 4 6 18-21 13
16
 Сельта 13 3 2 8 14-26 11
17
 Эспаньол 12 2 5 5 15-20 11
18
 Кадис 13 2 5 6 8-24 11
19
 Севилья 12 2 4 6 11-19 10
20
 Эльче 13 0 4 9 9-29 4
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4.11 23:00
Жирона – Атлетик
 2 : 1
5.11 16:00
Хетафе – Кадис
 0 : 0
5.11 18:15
Вальядолид – Эльче
 2 : 1
5.11 20:30
Сельта – Осасуна
 1 : 2
5.11 23:00
Барселона – Альмерия
 2 : 0
6.11 16:00
Атлетико – Эспаньол
 - : -
6.11 18:15
Р. Сосьедад – Валенсия
 - : -
6.11 20:30
Вильярреал – Мальорка
 - : -
6.11 23:00
Бетис – Севилья
 - : -
7.11 23:00
Р. Вальекано – Реал
 - : -
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Бетис

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