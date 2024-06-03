Модрич подтвердил, что останется в «Реале» еще на сезон

Полузащитник «Реала» Лука Модрич останется в мадридском клубе еще на сезон.

«Увидимся в следующем сезоне, мадридисты», — обратился Модрич к болельщикам команды.

Ранее сообщалось, что «Реал» согласовал однолетний контракт с 38-летним хорватом.

Модрич перешел в «Реал» летом 2012 года. Всего за испанцев он провел 533 матча, забил 39 голов и отдал 86 результативных передач. Вместе с командой хавбек стал шестикратным обладателем Лиги чемпионов, а также четырехкратным чемпионом Испании.

В сезоне-2023/24 Модрич отыграл 45 встреч во всех турнирах, отличившись 2 забитыми мячами и 8 голевыми передачами.