Анчелотти: «Кроос — легенда «Реала». Все болельщики клуба благодарны ему»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высоко оценил карьеру полузащитника команды Тони Крооса.

«Он закончил карьеру на самом высоком уровне. Кроос — легенда этого клуба. Все болельщики «Реала» благодарны ему за то, что он сделал. Не только за его игру, но и за его отношение и профессионализм. Я сказал Тони, что мы ждем его, если он передумает», — приводит слова Анчелотти Sky Sports.

21 мая 34-летний Кроос объявил о том, что не будет продлевать контракт с «Реалом» и после чемпионата Европы 2024 года завершит карьеру.

Вместе с «Реалом» футболист пять раз становился обладателем Лиги чемпионов, четырежды выигрывал ла лигу, Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА.