«Леганес» вышел в ла лигу

«Леганес» на своем поле обыграл «Эльче» в матче заключительного тура испанской сегунды — 2:0.

Победу хозяевам принесли голы Мигеля Де Ла Фуэнте (10-я минута) и Хуана Круса (45+5-я).

«Леганес» (74 очка) финишировал на первом месте во втором по силе испанском дивизионе и вышел в ла лигу. Ранее повышение завоевал «Вальядолид» (72), который в итоге стал вторым.

Еще одну путевку в плей-офф разыграют «Эйбар» (71), «Эспаньол» (69), хихонский «Спортинг» (65) и «Овьедо» (64).