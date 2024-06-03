Эрнандес прокомментировал победу «Реала» в Лиге чемпионов

Защитник «Милана» Тео Эрнандес отреагировал на победу «Реала» в Лиге чемпионов.

«Поздравляю всю семью «Реала». Прекрасные воспоминания о Лиге чемпионов», — цитирует слова футболиста Madrid Zone.

Ранее сообщалось, что француз может перейти в «Баварию».

В 2019 году 26-летний футболист перешел в «Милан» из «Реала» за 22,8 миллиона евро. В нынешнем сезоне Эрнандес провел 46 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал 11 результативных передач.