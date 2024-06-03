Ансу Фати: «Я хочу добиться успеха в «Барселоне»

Форвард «Барселоны» Ансу Фати, арендованный «Брайтоном», рассказал о возвращении в каталонский клуб.

«Мой план ясен: я хочу добиться успеха в «Барселоне», — приводит слова Фати Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что каталонцы могут обменять Фати в «Атлетико» на Жоау Феликса.

В сезоне-2023/24 21-летний испанец провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и сделал результативную передачу.