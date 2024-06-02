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Сегодня, 09:34

Хоселу оценил свое будущее в «Реале»

Виктория Кравченко
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Форвард «Реала» Хоселу после победного финала Лиги чемпионов в матче с дортмундской «Боруссией» (2:0) поделился мнением о будущем в мадридском клубе. Права на игрока принадлежат «Эспаньолу».

«Не знаю, где буду в следующем сезоне. В ближйшее время мы поговорим об этом. Я вижу, как мой сын плачет, я так волнуюсь. Но, если ты мечтаешь о чем-то, иногда у тебя это получается», — заявил Хоселу на пресс-конференции.

В СМИ писали, что «Реал» планирует выкупить права на игрока за 1,5 миллиона евро, прописанных в контрактном соглашении с «Эспаньолом».

В нынешнем сезоне Хоселу провел 48 матчей, забил 17 мячей и отдал три голевые передачи.

ФК Реал
Хоселу
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1
 Реал 38 29 8 1 87-26 95
2
 Барселона 38 26 7 5 79-44 85
3
 Жирона 38 25 6 7 85-46 81
4
 Атлетико 38 24 4 10 70-43 76
5
 Атлетик 38 19 11 8 61-37 68
6
 Р. Сосьедад 38 16 12 10 51-39 60
7
 Бетис 38 14 15 9 48-45 57
8
 Вильярреал 38 14 11 13 65-65 53
9
 Валенсия 38 13 10 15 40-45 49
10
 Алавес 38 12 10 16 36-46 46
11
 Осасуна 38 12 9 17 45-56 45
12
 Хетафе 38 10 13 15 42-54 43
13
 Сельта 38 10 11 17 46-57 41
14
 Севилья 38 10 11 17 48-54 41
15
 Мальорка 38 8 16 14 33-44 40
16
 Лас-Пальмас 38 10 10 18 33-47 40
17
 Р. Вальекано 38 8 14 16 29-48 38
18
 Кадис 38 6 15 17 26-55 33
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 Альмерия 38 3 12 23 43-75 21
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