Хоселу оценил свое будущее в «Реале»

Форвард «Реала» Хоселу после победного финала Лиги чемпионов в матче с дортмундской «Боруссией» (2:0) поделился мнением о будущем в мадридском клубе. Права на игрока принадлежат «Эспаньолу».

«Не знаю, где буду в следующем сезоне. В ближйшее время мы поговорим об этом. Я вижу, как мой сын плачет, я так волнуюсь. Но, если ты мечтаешь о чем-то, иногда у тебя это получается», — заявил Хоселу на пресс-конференции.

В СМИ писали, что «Реал» планирует выкупить права на игрока за 1,5 миллиона евро, прописанных в контрактном соглашении с «Эспаньолом».

В нынешнем сезоне Хоселу провел 48 матчей, забил 17 мячей и отдал три голевые передачи.