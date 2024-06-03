L'Equipe: «Реал» сегодня объявит о подписании Мбаппе

«Реал» может сегодня официально объявить о переходе нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, сообщает L'Equipe.

По данным источника, футболист уже стал игроком мадридцев, стороны согласовали детали контракта и подписали соглашение.

В воскресенье, 2 июня, известный инсайдер Фабрицио Романо заявил, что французский форвард продолжит карьеру в «Реале».

Мбаппе выступал за «ПСЖ» с августа 2017 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 44 гола и сделал 10 результативных передач в 48 матчах за парижан.

Нападающий покинет французский клуб на правах свободного агента.