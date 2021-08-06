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«Я люблю тебя, Лео». Пике эмоционально отреагировал на уход Месси из «Барселоны»

22:47
Жерар Пике и Лионель Месси. Фото Reuters
Жерар Пике и Лионель Месси. Фото Reuters
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Защитник «Барселоны» Жерар Пике эмоционально отреагировал на новость о том, что нападающий Лионель Месси покидает команду.

«Уже ничего не будет прежним. Ни «Камп Ноу», ни Барселона, ни наш клуб. Спустя почти 20 лет, ты больше не будешь носить майку «Барселоны». Иногда реальность очень жестока.

Мы познакомились в 2000 году. Тогда нам было по 13 лет. Вся карьера была впереди. И какая карьера!

А теперь ты уходишь. Но я знаю, что однажды ты вернешься. Просто нужно немного подождать. А сейчас получай удовольствие, наслаждайся тем, что делаешь. Мы будем скучать по тебе. Я люблю тебя, Лео», — написал Пике в Instagram.

 

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Иван Шитик все материалы автора

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