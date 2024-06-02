Рюдигер: «Когда я понял, что окажусь в «Реале»? Когда взял Лигу чемпионов с «Челси»

Защитник «Реала» Антонио Рюдигер поделился мнением о своем переходе в мадридский клуб.

«Когда я понял, что окажусь в «Реале»? Когда взял Лигу чемпионов с «Челси». Тогда я решил, что могу отправиться в Мадрид. Если тхочешь быть победителем, то присоединяйся к «Реалу», — цитирует игрока Madrid Universal.

Защитник выступает за «Реал» с 2022 года. Вчера, 1 июня, мадридский клуб обыграл дортмундскую «Боруссию» (2:0) в финале Лиги чемпионов.