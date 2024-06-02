«Севилья» объявила о назначении Пимента на пост главного тренера

«Севилья» на официальном сайте объявила о назначении Гарсии Пимента на пост главного тренера.

Ранее 49-летний специалист с 2022 по 2024 год тренировал «Лас-Пальмас». Тренерскую карьеру он начал в структуре «Барселоны» — в юношеской команде.

На посту главного тренера «Севильи» Пимента сменил Кике Санчеса Флореса.

Команда завершила сезон на 14-м месте в турнирной таблице ла лиги.