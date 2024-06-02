Вальверде после ухода Крооса из «Реала» возьмет восьмой номер

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде будет выступать под восьмым номером.

«Мне нравится 15-й номер, моя мечта в «Реале» началась с этого номера. Но да, я поменяю его через два месяца. Скажем так, глава закончилась неплохо!», — сказал Вальверде после финала Лиги чемпионов.

Восьмой номер освободится после того, как полузащитник «Реала» Тони Кроос покинет команду по окончании сезона.

25-летний уругваец выступает за «Реал» с 2018 года. В минувшем сезоне Вальверде провел 54 матча во всех турнирах, в которых забил 3 гола и сделал 8 результативных передач.