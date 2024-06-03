Агент Бабича отреагировал на информацию об интересе «Райо Вальекано»

Агент защитника «Спартака» и сборной Сербии Срджана Бабича Мануэль Стоянович прокомментировал информацию об интересе к футболисту со стороны «Райо Вальекано».

«Бабичем интересуется «Райо Вальекано»? Это нереалистично, он сфокусирован только на «Спартаке» и сборной Сербии», — цитирует Стояновича Metaratings.ru.

В конце мая этого года сообщалось, что защитник вошел в окончательную заявку сборной Сербии на чемпионат Европы 2024 года.