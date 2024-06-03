Вратарь Аррисабалага попрощался с «Реалом»

Голкипер Кепа Аррисабалага попрощался с «Реалом». Права на игрока принадлежат «Челси».

«Представлять эту команду, эту историю, этот клуб — это действительно нечто особенное. Я навсегда это запомню. Горд был носить футболку «Реала». Было прекрасно. Большое спасибо вам», — сказал футболист после победы в Лиге чемпионов.

Контракт 29-летнего игрока с «Челси» рассчитан до 2025 года.

В этом сезоне испанец провел в ла лиге 14 матчей, 7 из которых отстоял на ноль