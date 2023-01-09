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Хави похвалил Кристенсена за игру в матче против «Атлетико»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Барселоны» Хави отметил игру защитника Андреаса Кристенсена в матче 16-го тура чемпионата Испании с «Атлетико» (1:0).

«Кристенсен — экстраординарный игрок. Я помню, как люди говорили, что «Реал» подписал основного защитника «Челси», а мы подписали его сменщика», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

26-летний футболист провел 10 матчей за команду во всех турнирах, сделав 1 ассист. «Барселона» лидирует в турнирной таблице ла лиги.

Андреас Кристенсен
Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
0
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 16 13 2 1 35-6 41
2
 Реал 16 12 2 2 36-16 38
3
 Р. Сосьедад 16 10 2 4 23-17 32
4
 Бетис 16 8 4 4 19-13 28
5
 Вильярреал 16 8 3 5 19-12 27
6
 Атлетико 16 8 3 5 23-15 27
7
 Атлетик 15 7 4 4 24-14 25
8
 Осасуна 15 7 2 6 16-16 23
9
 Р. Вальекано 16 6 5 5 23-20 23
10
 Мальорка 16 6 4 6 14-15 22
11
 Валенсия 16 5 4 7 23-18 19
12
 Жирона 16 4 6 6 24-26 18
13
 Вальядолид 16 5 2 9 13-24 17
14
 Альмерия 16 5 2 9 17-25 17
15
 Хетафе 16 4 5 7 15-22 17
16
 Сельта 16 4 4 8 16-27 16
17
 Севилья 16 3 6 7 16-24 15
18
 Кадис 16 3 6 7 11-27 15
19
 Эспаньол 16 2 8 6 19-25 14
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 Эльче 16 0 4 12 10-34 4
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6.01 20:30
Эльче – Сельта
 0 : 1
6.01 23:00
Валенсия – Кадис
 0 : 1
7.01 18:15
Вильярреал – Реал
 2 : 1
7.01 20:30
Мальорка – Вальядолид
 1 : 0
7.01 23:00
Эспаньол – Жирона
 2 : 2
8.01 16:00
Альмерия – Р. Сосьедад
 0 : 2
8.01 18:15
Р. Вальекано – Бетис
 1 : 2
8.01 20:30
Севилья – Хетафе
 2 : 1
8.01 23:00
Атлетико – Барселона
 0 : 1
9.01 23:00
Атлетик – Осасуна
 - : -
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Эспаньол

 9
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Реал

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Микель Мерино

Реал Сосьедад

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Роберт Левандовски

Барселона

 6
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Атлетико

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И К Ж
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Бетис

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