Хави похвалил Кристенсена за игру в матче против «Атлетико»

Главный тренер «Барселоны» Хави отметил игру защитника Андреаса Кристенсена в матче 16-го тура чемпионата Испании с «Атлетико» (1:0).

«Кристенсен — экстраординарный игрок. Я помню, как люди говорили, что «Реал» подписал основного защитника «Челси», а мы подписали его сменщика», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

26-летний футболист провел 10 матчей за команду во всех турнирах, сделав 1 ассист. «Барселона» лидирует в турнирной таблице ла лиги.