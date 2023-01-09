Педри рассказал о советах Хави во время игры за «Барселону»

Полузащитник «Барселоны» Педри после матча с «Атлетико» (1:0) в 16-м туре чемпионата Испании признался, что чувствует себя комфортно в команде.

«Хави всегда советует мне стараться больше играть один на один, больше бить и рисковать. Я чувствую себя очень комфортно, помогая команде таким образом. Хави — виновник этого гола в ворота «Атлетико», — цитирует Педри Mundo Deportivo.

«Барселона» в 16 матчах чемпионата Испании набрала 41 очко и занимает в турнирной таблице первое место