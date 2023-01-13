Хави — о финале Суперкубка Испании: «Всегда хочу играть и побеждать лучших»

Главный тренер «Барселоны» Хави после победы над «Бетисом» (1:1, пен. 4:2) в полуфинале Суперкубка Испании поделился ожиданиями от финала.

«Я всегда хочу играть и побеждать лучших. Думаю, что «Реал» сейчас является одним из лучших», — цитирует Sport.es Хави.

В финале Суперкубка Испании «Барселона» встретится с «Реалом». Матч состоится 15 января.