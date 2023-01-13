Тер Штеген: «Хотел бы меньше работать во время матчей, но я в хорошей форме»

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген подвел итоги матча с «Бетисом» (2:2, 4:2 по пенальти) в полуфинале Суперкубка Испании.

«Игра получилась очень тяжелой, соперник много владел мячом. Мы рады, что вышли в финал. Во время пенальти я использую ум и интуицию. Можно заучивать что-то, но не всегда это пригодится во время серии. Отчасти тут и удача нужна.

Мне бы хотелось меньше работать во время матчей. Но, думаю, последний год или около того я нахожусь в хорошей форме. Финал будет очень интересным матчем. Все хотят увидеть такую игру. Мы с радостью поучаствуем в ней… и победим», — приводит слова тер Штегена Marca.

В финале Суперкубка Испании «Барселона» встретится с «Реалом». Матч состоится 15 января.